Игуодала — о достижениях за «Уорриорз»: ничего не случилось бы без Стефена Карри

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала произнёс трогательную речь во время вывода своего игрового номера, отметив роль звёздного разыгрывающего защитника Стефена Карри.

«У нас действительно не было времени задуматься [о скоротечности времени], но, Стеф, ты перевернул мир. Это не то, что нельзя произнести легкомысленно. Ты действительно изменил игру в баскетбол. Это было прекрасное время бок о бок с тобой.

Я понимал свою роль. Понимал гениальность Дрэймонда [Грина], гения Клэя [Томпсона], гения Кевина Дюранта. Шон Ливингстон и я… у нас была уникальная команда, которая понимала, каким бесценным, сверхталантливым убийцей она обладает. Стеф, ничего из того, что случилось за эти годы с «Уорриорз», не произошло бы без тебя», — сказал Игуодала во время церемонии выведения номера.