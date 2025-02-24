Назван клуб НБА, который был всерьёз заинтересован в подписании Дюранта до конца обмена

Авторитетный североамериканский инсайдер Марк Стейн написал в собственном блоге, что фронт-офис клуба «Миннесота Тимбервулвз» был заинтересован в подписании тяжёлого форварда и лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта до конца обмена.

«Как сообщают источники, фронт-офис «Миннесоты» был серьёзен в вопросе подписания Дюранта. В течение последних нескольких дней перед дедлайном 6 февраля «Тимбервулвз» активно обзванивали другие команды, чтобы найти возможность подписать Кевина. Они надеялись, что смогут воспользоваться вторым в истории НБА законом о налоге на роскошь, а затем получить право заключать совместные контракты с игроками. Их целью было привлечь Дюранта в этом сезоне, чтобы он выступал рядом с Энтони Эдвардсом, своим бывшим товарищем по национальной команде», — написал Стейн.