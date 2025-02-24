Батлер — о первой домашней победе за «Уорриорз»: теперь нужно найти, где здесь жить

35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, пошутил после первой домашней победы в составе «воинов», которая была добыта в матче с «Даллас Маверкис» (126:102).

«Первая домашняя игра — и первая победа за Даб Нэйшен. Это всегда хороший знак. Теперь мне нужно найти, где жить. Мне здесь [в Сан-Франциско] негде жить», — приводит слова Батлера издание Sports Illustrated.

Батлер провёл в составе «Голден Стэйт» шесть матчей после своего обмена из «Майами Хит». За это время у команды пять побед и одно поражение.