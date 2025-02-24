Батлер — о первой домашней победе за «Уорриорз»: теперь нужно найти, где здесь жить
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35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, пошутил после первой домашней победы в составе «воинов», которая была добыта в матче с «Даллас Маверкис» (126:102).
НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Батлер - 18, Подзиемски - 17, Муди - 14, Грин - 13, Пост - 10, Луни - 7, Сантос - 5, Нокс - 4, Пэйтон II - 3, Хилд - 3, Collins - 2, Джексон-Дэвис, Спенсер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 17, Вашингтон - 17, Харди - 11, Томпсон - 11, Маршалл - 9, Проспер - 7, Браун - 7, Эдвардс - 6, Экзам - 5, Уильямс - 5, Динвидди - 3, Кристи - 2, Келли - 2
«Первая домашняя игра — и первая победа за Даб Нэйшен. Это всегда хороший знак. Теперь мне нужно найти, где жить. Мне здесь [в Сан-Франциско] негде жить», — приводит слова Батлера издание Sports Illustrated.
Батлер провёл в составе «Голден Стэйт» шесть матчей после своего обмена из «Майами Хит». За это время у команды пять побед и одно поражение.
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