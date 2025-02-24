Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Команда НБА одержала в сезоне-2024/2025 столько же побед, сколько за два предыдущих

Команда НБА одержала в сезоне-2024/2025 столько же побед, сколько за два предыдущих
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» в сезоне-2024/2025 столько же побед, сколько в двух предыдущих сезонах североамериканской лиги вместе взятых.

В ночь на 24 февраля баскетболисты «Пистонс» нанесли поражение команде «Атланта Хоукс» со счётом 148:143, что стало их 31-й победой в нынешнем розыгрыше НБА.

НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
143 : 148
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Янг - 38, Ньянг - 27, Дэниэлс - 24, Рисашер - 19, Оконгву - 16, Капела - 8, Леверт - 7, Мэнн - 2, Гуйе - 2, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
Детройт Пистонс: Каннингем - 38, Бисли - 24, Хардуэй-младший - 18, Шрёдер - 16, Томпсон - 14, Дюрен - 13, Харрис - 12, Стюарт - 6, Холланд - 4, Фонтеккио - 2, Рид - 1, Сассер, Уотерс III

В сезоне-2023/2024 «Детройт» по окончании сезона имели на своём счету 14 побед, а в сезоне-2022/2023 — 17. В нынешнем розыгрыше НБА «Детройт» занимает шестое место в Восточной конференции и находится в зоне плей-офф, потерпев 26 поражений.

Также баскетболисты «Пистонс» одержали шесть побед кряду.

Материалы по теме
Батлер — о первой домашней победе за «Уорриорз»: теперь нужно найти, где здесь жить
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android