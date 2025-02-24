Команда НБА одержала в сезоне-2024/2025 столько же побед, сколько за два предыдущих

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» в сезоне-2024/2025 столько же побед, сколько в двух предыдущих сезонах североамериканской лиги вместе взятых.

В ночь на 24 февраля баскетболисты «Пистонс» нанесли поражение команде «Атланта Хоукс» со счётом 148:143, что стало их 31-й победой в нынешнем розыгрыше НБА.

В сезоне-2023/2024 «Детройт» по окончании сезона имели на своём счету 14 побед, а в сезоне-2022/2023 — 17. В нынешнем розыгрыше НБА «Детройт» занимает шестое место в Восточной конференции и находится в зоне плей-офф, потерпев 26 поражений.

Также баскетболисты «Пистонс» одержали шесть побед кряду.