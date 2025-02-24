Команда НБА одержала в сезоне-2024/2025 столько же побед, сколько за два предыдущих
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» в сезоне-2024/2025 столько же побед, сколько в двух предыдущих сезонах североамериканской лиги вместе взятых.
В ночь на 24 февраля баскетболисты «Пистонс» нанесли поражение команде «Атланта Хоукс» со счётом 148:143, что стало их 31-й победой в нынешнем розыгрыше НБА.
НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
143 : 148
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Янг - 38, Ньянг - 27, Дэниэлс - 24, Рисашер - 19, Оконгву - 16, Капела - 8, Леверт - 7, Мэнн - 2, Гуйе - 2, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
Детройт Пистонс: Каннингем - 38, Бисли - 24, Хардуэй-младший - 18, Шрёдер - 16, Томпсон - 14, Дюрен - 13, Харрис - 12, Стюарт - 6, Холланд - 4, Фонтеккио - 2, Рид - 1, Сассер, Уотерс III
В сезоне-2023/2024 «Детройт» по окончании сезона имели на своём счету 14 побед, а в сезоне-2022/2023 — 17. В нынешнем розыгрыше НБА «Детройт» занимает шестое место в Восточной конференции и находится в зоне плей-офф, потерпев 26 поражений.
Также баскетболисты «Пистонс» одержали шесть побед кряду.
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