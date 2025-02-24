В перерыве матча НБА устроили забег среди младенцев
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В перерыве матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сан-Антонио Спёрс», который состоялся сегодня, 24 февраля, прошёл конкурс на самого быстро младенца.
Малышам надо было проползти треть площадки, где их ждали родители. В этот раз с задачей справился лишь один участник.
НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
114 : 96
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 22, Маткович - 19, Мёрфи - 15, Олиник - 14, Макколлум - 12, Альварадо - 12, Хоукинс - 10, Мисси - 6, Браун - 2, Ривз - 2, Джонс, Робинсон-Эрл
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 18, Шампани - 18, Фокс - 13, Барнс - 13, Бийомбо - 10, Васселл - 5, Пол - 4, Сохан - 4, Бэсси - 4, Маклафлин - 3, Касл - 2, Мамукелашвили - 2, Уэсли, Брэнэм
Напомним, матч завершился со счётом 114:96 в пользу «Нью-Орлеан Пеликанс». Самым результативным игроком встречи стал форвард луизианской команды американец Зайон Уильямсон. В ходе матча он набрал 22 очка, сделал девять подборов, отдал три передачи, а также совершил два блок-шота и два перехвата.
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