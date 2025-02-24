В перерыве матча НБА устроили забег среди младенцев

В перерыве матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сан-Антонио Спёрс», который состоялся сегодня, 24 февраля, прошёл конкурс на самого быстро младенца.

Малышам надо было проползти треть площадки, где их ждали родители. В этот раз с задачей справился лишь один участник.

Напомним, матч завершился со счётом 114:96 в пользу «Нью-Орлеан Пеликанс». Самым результативным игроком встречи стал форвард луизианской команды американец Зайон Уильямсон. В ходе матча он набрал 22 очка, сделал девять подборов, отдал три передачи, а также совершил два блок-шота и два перехвата.