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Редик прочитал мотивационную речь в раздевалке «Лейкерс» после победы над «Денвером»

Редик прочитал мотивационную речь в раздевалке «Лейкерс» после победы над «Денвером»
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прочитал мотивационную речь в раздевалке «озёрников» после победы над «Денвер Наггетс» (123:100) и обменялся шутками со звёздным защитником коллектива Лукой Дончичем.

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Маррей - 19, Уэстбрук - 17, Портер - 13, Йокич - 12, Браун - 10, Пикетт - 3, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 25, Ривз - 23, Хатимура - 21, Гудвин - 5, Кнехт - 4, Хэйс - 4, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Джемисон - 2, Вандербилт - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис

«Если мы будем так же упорно играть до конца регулярного чемпионата, у нас всё будет хорошо. Это должно укрепить вашу веру. Это укрепило мою веру в то, чего мы можем достичь», — произнёс Редик.

Позже он похвалил Дончича за хорошую игру в защите, а Лука сказал, что совершил четыре перехвата, после чего Редик пошутил: «Это игрок первой сборной всех звёзд защиты!»

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