Редик прочитал мотивационную речь в раздевалке «Лейкерс» после победы над «Денвером»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прочитал мотивационную речь в раздевалке «озёрников» после победы над «Денвер Наггетс» (123:100) и обменялся шутками со звёздным защитником коллектива Лукой Дончичем.

«Если мы будем так же упорно играть до конца регулярного чемпионата, у нас всё будет хорошо. Это должно укрепить вашу веру. Это укрепило мою веру в то, чего мы можем достичь», — произнёс Редик.

Позже он похвалил Дончича за хорошую игру в защите, а Лука сказал, что совершил четыре перехвата, после чего Редик пошутил: «Это игрок первой сборной всех звёзд защиты!»