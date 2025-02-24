Эксперт — о «Филадельфии»: с ними покончено. Эмбииду пора задуматься о завершении карьеры

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался о команде НБА «Филадельфия Сиксерс» после информации о необходимости ещё одной операции для форварда Джоэла Эмбиида.

«С «Сиксерс» покончено. Этот сезон для них окончен, и их руководство это осознаёт. Не существует никакой братской любви к ним. Они проиграли. Джоэл Эмбиид останется в команде и в лазарете до конца сезона. Посидите, фанаты, и подождите Пола Джорджа, который весь сезон также травмирован. Просто покончите с надеждами и готовьтесь к следующим трём годам, ведь этот сезон — просто шутка.

Потому что в этом сезоне Эмбиид хоть раз выглядел хорошо? Он вообще не двигается по площадке. Я думаю, Дэрил Мори в конечном итоге потеряет свою работу в Филадельфии. Я не выступаю за это, но думаю, что это важно отметить. Потому что в какой-то момент, если вы миллиардер, владелец «Филадельфии», вы спросите Дэрила Мори: «Почему мы продлили контракт с Джоэлом Эмбиидом? Посмотрите на его здоровье. Посмотрите, насколько он истощён».

И если у него действительно хронические проблемы со здоровьем, что, очевидно, так и есть, почему вы позволили ему участвовать в Олимпийских играх? Почему не смогли убедить его, чтобы это не было проблемой? Подобные вопросы будут возникать всё чаще. И Эмбиид сейчас находится в том положении, когда пора задуматься о завершении карьеры», — приводит слова Стивена Эй Смита издание Fadeaway World.