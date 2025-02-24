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Представители НБА и ФК «ПСЖ» обсудили идею создания баскетбольной лиги в Европе — источник

Представители НБА и ФК «ПСЖ» обсудили идею создания баскетбольной лиги в Европе — источник
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Представители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в январе во время выездных матчей лиги во Франции провели встречу с руководством футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», темой которой была идея создания Европейской баскетбольной лиги как части НБА. Об этом сообщает издание Eurohoops.

По имеющейся информации, руководство «ПСЖ» не отвергло идею создания баскетбольной лиги в Европе. Тем не менее на тот момент НБА не смогла представить им убедительного предложения о том, какой должна быть европейская лига. Это заставило «ПСЖ» проявить крайнюю осторожность

Руководство «ПСЖ» обратилось в Международную федерацию баскетбола (ФИБА) за разъяснениями по плану НБА, но ФИБА не предоставила никакой конкретики.

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