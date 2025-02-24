Уиндхорст — о Батлере и «Уорриорз»: у них самый настоящий медовый месяц

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о 35-летнем американском баскетболисте Джимми Батлере, выступающем за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда.

«Если вы поговорите с людьми из окружения Джимми Батлера, то узнаете, что у него сейчас самый настоящий медовый месяц [в «Уорриорз»]. Они действуют в некотором роде как военные… они заботятся о своих игроках», — приводит слова Уиндхорста издание Clutch Points.

Ранее Джимми Батлер отшутился по поводу первой домашней победы в составе «Голден Стэйт».