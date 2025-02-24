В топ-5 самых высокооплачиваемых атлетов 2024 года вошли два игрока НБА

Четырёхкратные чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцы Леброн Джеймс (клуб «Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефен Карри (клуб «Голден Стэйт Уорриорз») вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых атлетов по итогу 2024 года по версии авторитетного издания Sky Sports.

Согласно информации портала, Карри заработал $ 152,4 млн, а Леброн — $ 132 млн.

Карри — 36 лет. Стефен выступает в составе «Голден Стэйт» с 2009 года на позиции разыгрывающего защитника. Он был признан MVP финальной серии НБА в 2022 году, а также является олимпийским чемпионом в составе сборной США (2024).

Леброну — 40 лет. За «Лейкерс» Джеймс выступает с 2018 года на позиции лёгкого форварда. Он является четырёхкратным MVP финальной серии НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также трёхкратным олимпийским чемпионом.