Стивен Эй Смит — о Джордже: никогда не хотел играть за «Сиксерс». Пол здесь ради денег

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит считает, что звёздный игрок Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс», пришёл в клуб только ради денег.

«Пол Джордж никогда не хотел жить в Филадельфии. Он поехал туда из-за денег. И я думаю, это то, на что мы все должны обратить внимание. Очевидно, что благодаря работе, которую он выполнял в Лос-Анджелесе, и тому, какой его команда могла бы стать, он явно чувствовал, что стоит этого. И вы можете привести обоснованный аргумент, что так оно и было. И да, год, который был у него в прошлом сезоне, выдался удачным.

Но давайте поймём — есть то, что можно сказать о невозможности установить цену счастью. Мы все хотим, чтобы нам платили. Никто из нас не собирается извиняться за это. Он взял этот дополнительный четвёртый год. Я думаю, что иногда нужно задаться вопрос, стоил ли тот дополнительный год заработка, который он получит в будущем, того, чтобы пожертвовать уровнем счастья, который у него был в Лос-Анджелесе, по сравнению с теми страданиями, которые он сейчас испытывает в Филадельфии — месте, которое он никогда по-настоящему не посещал, по моему скромному мнению, и никогда не хотел себя ассоциировать с ним?

Полагаю, это то, что, в первую очередь, является проблемой Пола Джорджа — новая система, пребывание в месте, в котором он не хочет находиться. Он пошёл в «Сиксерс» только из-за денег», — приводит слова Эй Смита издание Fadeaway World.