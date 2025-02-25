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Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Лейкерс» — в топ-5, «Пэйсерс» — в топ-10

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Оклахома-Сити Тандер»

2. «Бостон Селтикс»

3. «Кливленд Кавальерс»

4. «Лос-Анджелес Лейкерс»

5. «Денвер Наггетс»

6. «Нью-Йорк Никс»

7. «Индиана Пэйсерс»

8. «Мемфис Гриззлиз»

9. «Хьюстон Рокетс»

10. «Миннесота Тимбервулвз»

11. «Голден Стэйт Уорриорз»

12. «Милуоки Бакс»

13. «Лос-Анджелес Клипперс»

14. «Даллас Маверикс»

15. «Детройт Пистонс»

16. «Орландо Мэджик»

17. «Портленд Трэйл Блэйзерс»

18. «Майами Хит»

19. «Сакраменто Кингз»

20. «Сан-Антонио Спёрс»

21. «Финикс Санз»

22. «Атланта Хоукс»

23. «Бруклин Нетс»

24. «Торонто Рэпторс»

25. «Филадельфия Сиксерс»

26. «Юта Джаз»

27. «Чикаго Буллз»

28. «Нью-Орлеан Пеликанс»

29. «Шарлотт Хорнетс»

30. «Вашингтон Уизардс»