Пол Джордж высказался после восьмого подряд поражения «Филадельфии»

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж высказал мнение, что о говорить о потенциальном попадании команды в плей-офф в настоящий момент преждевременно.

«Борьба за плей-офф? Мы не показали никаких признаков того, что команда готова к борьбе. У нас просто нет привычек, которые должны быть у чемпионов или команды, которая участвует в плей-офф. Так что, честно говоря, сейчас это немного притянуто за уши», — сказал Джордж во время общения со СМИ после поражения команды в матче с «Чикаго Буллз» (110:142).

Отметим, что поражение в матче с «Чикаго» стало для «Филадельфии» восьмым подряд. Команда в настоящий момент занимает 12-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции.

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