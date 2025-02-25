Результаты игрового дня НБА 25 февраля
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В ночь с 24 на 25 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходил очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 25 февраля:
«Детройт Пистонс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 106:97;
«Индиана Пэйсерс» – «Денвер Наггетс» – 116:125;
«Вашингтон Уизардс» – «Бруклин Нетс» – 107:99;
«Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» – 110:142;
«Атланта Хоукс» – «Майами Хит» – 98:86;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз» – 128:131 ОТ;
«Юта Джаз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 112:114;
«Сакраменто Кингз» – «Шарлотт Хорнетс» – 130:88.
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
106 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Харрис - 20, Дюрен - 12, Томпсон - 10, Бисли - 9, Холланд - 7, Шрёдер - 7, Хардуэй-младший - 6, Стюарт - 3, Рид, Фонтеккио, Сассер, Уотерс III
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 18, Джонс - 15, Данн - 13, Богданович - 13, Зубац - 13, Коффи - 10, Батюм - 9, Миллз - 6, Боучэмп, Юбэнкс, Браун, Симмонс
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Халибёртон - 19, Сиакам - 19, Несмит - 17, Топпин - 11, Матурин - 8, Шиппард - 7, Нембард - 6, Брайант - 6, Уокер, Деннис, Фёрфи, Джонсон
Денвер Наггетс: Гордон - 25, Портер - 19, Йокич - 18, Браун - 17, Маррей - 16, Ннаджи - 14, Уэстбрук - 7, Строутер - 4, Пикетт - 4, Джордан - 1, Тайсон, Шарич, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
107 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Пул - 26, Кулибали - 20, Джордж - 12, Холмс - 11, Смарт - 10, Миддлтон - 7, Вукчевич - 6, Шампани - 6, Каррингтон - 5, Кисперт - 4, Макдэниелс, Мартин, Гилл
Бруклин Нетс: Уильямс - 19, Джонсон - 17, Мартин - 15, Уотфорд - 11, Джонсон - 9, Клэкстон - 8, Хейз - 7, Шарп - 7, Уилсон - 6, Бикман, Томас, Льюис
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 142
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 19, Убре - 19, Макси - 13, Каунсил - 12, Родди - 12, Драммонд - 10, Гримс - 9, Батлер - 7, Уокер - 5, Бона - 4, Даутин, Ябуселе
Чикаго Буллз: Гидди - 25, Хаертер - 23, Коллинс - 19, Бузелис - 17, Терри - 17, Уайт - 15, Картер - 8, Филлипс - 8, Болл - 6, Джонс - 4, Вучевич, Хортон-Такер
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
98 : 86
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Оконгву - 17, Леверт - 15, Мэнн - 15, Янг - 11, Ньянг - 11, Дэниэлс - 10, Гуйе - 9, Капела - 8, Рисашер - 2, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
Майами Хит: Уиггинс - 23, Адебайо - 14, Андерсон - 14, Хироу - 11, Уэр - 8, Митчелл - 6, Бёркс - 5, Робинсон - 3, Жакез-мл. - 2, Розир, Йович, Ларссон, Хайсмит, Лав
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
128 : 131
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 39, Уильямс - 27, Уиггинс - 19, Уоллес - 12, Джо - 9, Уильямс - 6, Дорт - 5, Карузо - 5, Хартенштайн - 4, Уильямс - 2, Джонс, Дженг, Флаглер, Дука
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 27, Рид - 22, Александер-Уолкер - 21, Шеннон - 17, Эдвардс - 17, Диллингэм - 12, Конли - 8, Кларк - 5, Гарза - 2, Инглс, Майнотт, Ньютон, Эдвардс, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 114
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Джордж - 21, Сенсабо - 21, Филиповски - 20, Поттер - 12, Михайлюк - 10, Мартин - 9, Уильямс - 8, Кольер - 6, Джузэнг - 5, Кларксон, Секстон, Спрингер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 28, Грант - 20, Авдия - 18, Хендерсон - 17, Шарп - 12, Камара - 8, Клингэн - 7, Уокер - 4, Эйтон, Тибулл, Бэнтон, Рупер, Мюррэй, Рит, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
130 : 88
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сакраменто Кингз: Лавин - 42, Дерозан - 18, Монк - 13, Мюррэй - 10, Картер - 9, Лайлз - 8, Сабонис - 7, Валанчюнас - 6, Эллис - 6, Фульц - 5, Джонс - 4, Кроуфорд - 2, Макдермотт, Ларэвиа, Краудер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Болл - 13, Смит - 13, Нуркич - 12, Диабате - 12, Бо - 4, Мур - 4, Салон - 4, Грин - 3, Пэйтон, Карри, Гибсон
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