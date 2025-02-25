В ночь с 24 на 25 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходил очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 25 февраля:

«Детройт Пистонс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 106:97;

«Индиана Пэйсерс» – «Денвер Наггетс» – 116:125;

«Вашингтон Уизардс» – «Бруклин Нетс» – 107:99;

«Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» – 110:142;

«Атланта Хоукс» – «Майами Хит» – 98:86;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз» – 128:131 ОТ;

«Юта Джаз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 112:114;

«Сакраменто Кингз» – «Шарлотт Хорнетс» – 130:88.

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