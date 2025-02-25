Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Финни-Смит высказался о предстоящей игре с «Далласом» в контексте громкого обмена Дончича

Финни-Смит высказался о предстоящей игре с «Далласом» в контексте громкого обмена Дончича
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Дориан Финни-Смит поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» и его значении для новичка калифорнийской команды Луки Дончича. Словенец стал игроком «озёрников» в результате громкого обмена с «Далласом». Игра запланирована на 26 февраля. Её начало – в 6:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, он будет взволнован. Мы все будем взволнованы. Мы его поддерживаем. Это будет тяжёлая игра. Джейсон Кидд подготовит их к борьбе. Мы просто должны соответствовать их интенсивности. Знаю, что Лука будет готов. Но стараюсь не оказывать на него слишком большого давления. В конце концов, мы просто хотим одержать победу», — приводит слова Финни-Смита LakersNation.

Материалы по теме
«Лука не ожидал этого». Новицки смотрит на «Даллас» и, кажется, не верит своим глазам
«Лука не ожидал этого». Новицки смотрит на «Даллас» и, кажется, не верит своим глазам

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android