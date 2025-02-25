Финни-Смит высказался о предстоящей игре с «Далласом» в контексте громкого обмена Дончича

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Дориан Финни-Смит поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» и его значении для новичка калифорнийской команды Луки Дончича. Словенец стал игроком «озёрников» в результате громкого обмена с «Далласом». Игра запланирована на 26 февраля. Её начало – в 6:00 мск.

«Думаю, он будет взволнован. Мы все будем взволнованы. Мы его поддерживаем. Это будет тяжёлая игра. Джейсон Кидд подготовит их к борьбе. Мы просто должны соответствовать их интенсивности. Знаю, что Лука будет готов. Но стараюсь не оказывать на него слишком большого давления. В конце концов, мы просто хотим одержать победу», — приводит слова Финни-Смита LakersNation.

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