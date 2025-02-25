Кириленко прояснил позицию РФБ по сотрудничеству с главным тренером сборной России Лукичем

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что организация заинтересована в продолжении сотрудничества с главным тренером мужской сборной России Зораном Лукичем.

«Зоран – тренер нашей национальной команды, конечно, мы в нём очень заинтересованы», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Ранее нынешний главный тренер сербской сборной Светислав Пешич заявил, что хотел бы видеть Лукича своим преемником. Пешич оставит свой пост после чемпионата Европы 2025 года. Лукич тренирует сборную России с 2021 года. Его соглашение с РФБ рассчитано до 2028 года.

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