Сразу три вуза, за которые играют россияне, впервые попали в топ-25 рейтинга NCAA

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает российский игрок Егор Дёмин, попал в топ-25 национального рейтинга NCAA. BYU занял 25-е место. Это случилось после побед университета Бригама Янга в матчах с Канзасским университетом и Аризонским университетом.

Также в топ-25 национального рейтинга (13-е место) есть университет Клемсона, за который играет Виктор Лахин, и университет Мичигана (15-е место), который представляет Владислав Голдин.

Примечательно, что это первый раз, когда в национальный рейтинг NCAA одновременно попали сразу три вуза, за которые выступают российские баскетболисты.

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