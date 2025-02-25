Никола Йокич установил рекорд карьеры по результативным передачам в НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил рекорд карьеры по результативным передачам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это случилось после матча регулярного чемпионата североамериканской лиги с «Индианой Пэйсерс» (125:116). В этой встрече сербский игрок сделал 19 ассистов.
НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Халибёртон - 19, Сиакам - 19, Несмит - 17, Топпин - 11, Матурин - 8, Шиппард - 7, Нембард - 6, Брайант - 6, Уокер, Деннис, Фёрфи, Джонсон
Денвер Наггетс: Гордон - 25, Портер - 19, Йокич - 18, Браун - 17, Маррей - 16, Ннаджи - 14, Уэстбрук - 7, Строутер - 4, Пикетт - 4, Джордан - 1, Тайсон, Шарич, Джонс
Кроме того, в матче с «Индианой» на счету Николы 18 очков и девять подборов. В нынешнем сезоне к настоящему моменту Йокич принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 29,2 очка, совершал 12,6 подбора и отдавал 10,4 передачи. «Денвер» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
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