Эксперт назвал команду НБА с армейской атмосферой

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст дал комментарий по поводу выступления лёгкого форварда Джимми Батлера в «Голден Стэйт Уорриорз», куда он перешёл из «Майами Хит» в результате обмена.

«Ему всё нравится. Ему нравится играть со Стефом Карри. Ему нравится играть под руководством Стива Керра. Ему нравится работать под руководством генерального менеджера Майка Данливи, своего бывшего товарища по команде. Это совершенно другая возможность, чем в «Майами», где всё было немного по-армейски. «Уорриорз» по-другому заботятся о своих игроках. У них другие отношения с ними. Джимми наслаждается», — сказал Уиндхорст в эфире NBA Countdown.

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