Шакил О’Нил показал графику с величайшими игроками в истории НБА на каждой позиции

Прославленный центровой НБА Шакил О’Нил разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился графикой, на которой представлены величайшие игроки в истории Национальной баскетбольной ассоциации на каждой позиции.

«Величайшие игроки в истории НБА каждой позиции. Вы согласны?» — говорится в тексте графики.

В графике представлены следующие игроки: разыгрывающий Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), атакующий защитник Майкл Джордан, лёгкий форвард Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), тяжёлый форвард Тим Данкан и сам О’Нил (центровой).

Ранее О’Нил объяснил, почему его допинг-проба дала положительный результат на кокаин во время Олимпийских игр 1996 года.

Шакил О'Нил одним ударом ладони разбил экран в телестудии: