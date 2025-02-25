Владимир Гомельский оценил перспективы «Голден Стэйт» после обмена Джимми Батлера

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» после обмена лёгкого форварда Джимми Батлера. Спортсмен перешёл в клуб из Калифорнии из «Майами Хит».

«Глубина ротации, отсутствие доминирующего центрового и зависимость «Голден Стэйт» от процента реализации трёхочковых бросков не позволяют надеяться на успешное выступление в плей-офф. «Оклахома», «Денвер» и, даже «Хьюстон» «воинам» не по зубам. И хочу напомнить, что поражение в серии плей-офф со счётом 3-4 ничем не отличается от поражения со счётом 1-4», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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