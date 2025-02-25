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Мэджик Джонсон назвал условие выхода «Лейкерс» в финал конференции НБА

Мэджик Джонсон назвал условие выхода «Лейкерс» в финал конференции НБА
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Член Зала славы и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о победе «озёрников» в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Денвер Наггетс» (123:100).

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Маррей - 19, Уэстбрук - 17, Портер - 13, Йокич - 12, Браун - 10, Пикетт - 3, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 25, Ривз - 23, Хатимура - 21, Гудвин - 5, Кнехт - 4, Хэйс - 4, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Джемисон - 2, Вандербилт - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис

«Большая победа для «Лейкерс»! Эта игра доказывает, что Лука Дончич, Леброн Джеймс и Остин Ривз могут здорово играть в нападении Джей Джей Редика. Руи Хатимура тоже внёс большой вклад в этом матче. Великолепная игра на обоих сторонах площадки. Если «Лейкерс» продолжат в том же духе, у них есть реальный шанс сыграть в финале Западной конференции», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

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