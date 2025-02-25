Мэджик Джонсон назвал условие выхода «Лейкерс» в финал конференции НБА

Член Зала славы и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о победе «озёрников» в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Денвер Наггетс» (123:100).

«Большая победа для «Лейкерс»! Эта игра доказывает, что Лука Дончич, Леброн Джеймс и Остин Ривз могут здорово играть в нападении Джей Джей Редика. Руи Хатимура тоже внёс большой вклад в этом матче. Великолепная игра на обоих сторонах площадки. Если «Лейкерс» продолжат в том же духе, у них есть реальный шанс сыграть в финале Западной конференции», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

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Леброн провёл тренировку вместе с дочкой: