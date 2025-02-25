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Ховард — об обмене Дончича в «Лейкерс»: Леброн знал

Ховард — об обмене Дончича в «Лейкерс»: Леброн знал
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА Дуайт Ховард вспомнил о недавнем громком обмене между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Ховард в шутку высказался, что лидер «озёрников» Леброн Джеймс не мог не знать о готовившейся сделке. Напомним, в результате обмена в «Лейкерс» перешёл Лука Дончич, а в «Даллас» отправился Энтони Дэвис. Кроме того, помимо Дончича, в калифорнийскую команду перешли два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, кроме Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи.

«Леброн знал об обмене. Это же Леброн Джеймс. Он знает, когда Иисус вернётся, а в Библии сказано, что никто не знает», — сказал Ховард в подкасте с Полом Джорджем.

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