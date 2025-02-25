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Евролига объявила имена первых пяти игроков, выбранных в топ-25 в истории турнира

Евролига объявила имена первых пяти игроков, выбранных в топ-25 в истории турнира
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Евролига объявила имена первых пяти игроков, которые были выбраны в сборную 25 лучших игроков в истории турнира.

Первыми пятью баскетболистами, попавшими в список, стали экс-игрок ЦСКА Нандо Де Коло, который сейчас выступает за АСВЕЛ, разыгрывающий «Реала» Серхио Льюль, бывший греческий баскетболист, а ныне тренер Вассилис Спанулис, ещё один бывший игрок ЦСКА Рамунас Шишкаускас, а также хорват Никола Вуйчич.

Фото: euroleaguebasketball.net

В голосовании принимали участие главные тренеры Евролиги, выигравшие турнир, игроки, попадавшие в сборную десятилетий и MVP, а также представители СМИ и болельщики.

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