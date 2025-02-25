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Сын экс-чемпиона мира по боксу Кличко дебютировал за сборную Украины в баскетбольном матче

Сын экс-чемпиона мира по боксу Кличко дебютировал за сборную Украины в баскетбольном матче
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19-летний Максим-Александр Кличко, являющийся сыном бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBO и WBC в тяжёлом весе Виталия Кличко, успешно дебютировал в баскетбольном матче за сборную Украины.

Максим-Александр вышел на площадку во время отборочной встречи в рамках Евробаскета. Играя на позиции центрового против сборной Португалии, он в ходе встречи набрал семь очков, сделал два подбора, а также совершил один блок-шот и реализовал два штрафных из двух попыток за девять минут. Тем не менее матч завершился со счётом 88:60 в пользу португальской национальной команды.

За пределами сборной Максим-Александр выступает за молодёжную команду «Монако».

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