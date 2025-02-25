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Джей Джей Редик раскрыл, как проходит адаптация Луки Дончича в «Лейкерс»

Джей Джей Редик раскрыл, как проходит адаптация Луки Дончича в «Лейкерс»
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Главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поделился информацией о том, как проходит адаптация 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича в команде.

«Ему полезно видеть вокруг знакомые лица. Но сложно сказать наверняка [как себя чувствует Лука], ведь речь идёт о парне, который, будучи подростком, покинул дом, переехал в другую страну, где самостоятельно научился говорить по-испански. Дончич очень необычный человек. Однако я думаю, что для него, учитывая столь радикальную смену обстановки, было замечательно, что мы были рядом и поддерживали его», — приводит слова Редика портал Fadeaway World.

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