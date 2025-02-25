Фанаты «Пэйсерс» подали в суд на Беверли и «Бакс» за то, что Патрик кинул в них мяч

Болельщики клуба «Индиана Пэйсерс» подали в суд на команду «Милуоки Бакс» и её бывшего игрока Патрика Беверли, который выступает на позиции разыгрывающего защитника. Об этом сообщает портал Larry Brown Sports.

Согласно информации портала, фанаты «Индианы» подали иск из-за инцидента, который случился во время шестого матча серии плей-офф НБА между командами, который состоялся 3 мая 2024 года. Беверли, казалось, бросил мяч в мужчину, но вместо этого попал в женщину позади него. Затем Патрик попросил мяч обратно. И как только болельщик вернул мяч Беверли, последний бросил его обратно ещё с большей силой.

Фанаты клуба объяснили, что испытали унижение и душевные страдания, из-за чего понесли расходы на медицинское лечение.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.