Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанаты «Пэйсерс» подали в суд на Беверли и «Бакс» за то, что Патрик кинул в них мяч

Фанаты «Пэйсерс» подали в суд на Беверли и «Бакс» за то, что Патрик кинул в них мяч
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики клуба «Индиана Пэйсерс» подали в суд на команду «Милуоки Бакс» и её бывшего игрока Патрика Беверли, который выступает на позиции разыгрывающего защитника. Об этом сообщает портал Larry Brown Sports.

Согласно информации портала, фанаты «Индианы» подали иск из-за инцидента, который случился во время шестого матча серии плей-офф НБА между командами, который состоялся 3 мая 2024 года. Беверли, казалось, бросил мяч в мужчину, но вместо этого попал в женщину позади него. Затем Патрик попросил мяч обратно. И как только болельщик вернул мяч Беверли, последний бросил его обратно ещё с большей силой.

Фанаты клуба объяснили, что испытали унижение и душевные страдания, из-за чего понесли расходы на медицинское лечение.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Материалы по теме
Баскетболист кидал мячик в фанатов — просто так досталось девушке. Ждём сурового наказания
Видео
Баскетболист кидал мячик в фанатов — просто так досталось девушке. Ждём сурового наказания
Комментарии
Новости. НБА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android