В 2026 году формат Матча звёзд НБА вновь могут ждать изменения

Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает возможность проведения мини-турнира среди звёзд во время Звёздного уикенда, сообщает Sports Business Journal.

Как информирует источник, речь идёт о турнире из четырёх команд. В одну из них войдут международные звёзды — игроки без американского гражданства. В двух других командах будут участвовать игроки из США, а четвёртую команду составят из тех, кто не был приглашён на Матч звёзд НБА.

Подобный формат может быть использован уже в 2026 году.

В 2025 году Матч всех звёзд НБА прошёл в следующем формате: 24 игрока составили между собой три команды, в каждую из которых вошли восемь баскетболистов; четвёртая команда была подобрана из «Восходящих звёзд» лиги.

В неё вошли игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге один-два года, а также выдающиеся игроки из G-лиги.