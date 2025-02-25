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В 2026 году формат Матча звёзд НБА вновь могут ждать изменения

В 2026 году формат Матча звёзд НБА вновь могут ждать изменения
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Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает возможность проведения мини-турнира среди звёзд во время Звёздного уикенда, сообщает Sports Business Journal.

Как информирует источник, речь идёт о турнире из четырёх команд. В одну из них войдут международные звёзды — игроки без американского гражданства. В двух других командах будут участвовать игроки из США, а четвёртую команду составят из тех, кто не был приглашён на Матч звёзд НБА.

Подобный формат может быть использован уже в 2026 году.

В 2025 году Матч всех звёзд НБА прошёл в следующем формате: 24 игрока составили между собой три команды, в каждую из которых вошли восемь баскетболистов; четвёртая команда была подобрана из «Восходящих звёзд» лиги.

В неё вошли игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге один-два года, а также выдающиеся игроки из G-лиги.

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