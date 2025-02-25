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Джоэлу Эмбииду может потребоваться замена мениска и остеотомия

Джоэлу Эмбииду может потребоваться замена мениска и остеотомия
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Центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду может понадобиться замена мениска на левом колене. При этом есть вероятность проведения остеотомии.

«Вскоре Эмбиида может ждать замена мениска, низкодозная лучевая терапия, или даже зловеще звучащая остеотомия, при которой врачи ломают кость в бедре, чтобы выровнять сустав и уменьшить давление. Один источник назвал процедуры «радикальными» в свете обычной травмы и операции, которые привели Эмбиида к этому моменту. По какой-то причине то, что должно было стать обычной реабилитацией и обычным возвращением к игре, пошло ужасно неправильно», — говорится в статье в издании The Philadelphia Inquirer.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, где в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи.

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