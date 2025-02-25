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Демаркус Казинс считает, что Джоэлу Эмбииду нужно похудеть, чтобы вновь быть успешным

Демаркус Казинс считает, что Джоэлу Эмбииду нужно похудеть, чтобы вновь быть успешным
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс утверждает, что лидеру и центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду нужно сбросить лишний вес, чтобы быть более успешным.

«Сейчас в твоей карьере настал момент, когда вес тела стал иметь значение. Ты перенёс множество травм, операций, и, очевидно, эта проблема тебя всё ещё беспокоит. Теперь тебе нужно взять себя в руки и сбросить лишние 18 кг.

Твоё тело не выдерживает такой вес. К тому же он постоянно давит на колени ночь за ночью. Это не улучшит ситуацию. Твои габариты и вес в сегодняшней НБА не особо эффективны. Больше не надо выходить на площадку огромным и физически развитым парням.

Сейчас главное — быть быстрым и юрким. Поэтому потеря 18 кг поможет Джоэлу улучшить скорость, взрывную реакцию и способность быстро перемещаться по площадке», — приводит слова Казинса портал Basket News.

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