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Джейсон Тейтум: не чувствую, что люди меня ценят за то, чего я добился в НБА

Джейсон Тейтум: не чувствую, что люди меня ценят за то, чего я добился в НБА
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26-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, считает, что общественность пренебрежительно относится к нему.

«Чувствую ли я, что люди меня ценят за то, чего добился в карьере? Честно говоря, нет. Если бы вы убрали моё имя, лицо и просто сказали бы людям: «Вот чего этот Игрок А достиг в 26 лет» — люди бы говорили обо [мне] совсем по-другому», — приводит слова Тейтума портал Hoopshype.

Джейсон Тейтум выступает в НБА за «кельтов» с 2017 года. В составе этой команды он стал чемпионом североамериканской лиги в 2024 году.

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