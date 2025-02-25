Джейсон Тейтум: соответствую всем критериям для того, чтобы быть главным лицом НБА

26-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, считает, что может претендовать на то, чтобы быть лицом НБА.

«Мой вклад в игру — на площадке и за её пределами — соответствует установленным стандартам. Я не пытаюсь казаться кем-то другим. Мне комфортно быть собой. Я действительно не стремлюсь вмешиваться в те разговоры, где могут возникнуть споры.

Стал ли я чемпионом НБА? Да. Завоевал ли я золото на Олимпийских играх? Да. Был ли игроком первой сборной всех звёзд НБА? Да. Это то, что, как вы знаете, является неоспоримым доказательством. Являюсь ли я лицом НБА? Люди всегда могут поспорить. Но могу сказать, что по всем критериям я соответствую», — приводит слова Тейтума портал Washington Post.