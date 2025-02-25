Чарания: Батлер делает всё, чтобы «Уорриорз» были к нему благосклонны

Инсайдер Шэмс Чарания высказался о 35-летнем американском баскетболисте Джимми Батлере, выступающем за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда.

«Он правда считает, что «Голден Стэйт»лучше любой другой организации, в которой он играл когда-либо. Но я уверен, что на этот раз всё иначе. У меня не было такого чувства, когда он переходил в «Филадельфию» или «Майами». Он ведёт себя по-другому. Он старается задержаться после бросковых разминок. Он остаётся после тренировок. Он проводит много времени в тренировочном зале, в столовой. Он делает всё, чтобы «Уорриорз» были к нему благосклонны», — приводит слова Чарании Dunk Central.

Батлер перешёл в клуб из Калифорнии из «Майами Хит».