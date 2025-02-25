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Лука Дончич и Александр Овечкин стали спортсменами недели по версии канала Sports on Max

Лука Дончич и Александр Овечкин стали спортсменами недели по версии канала Sports on Max
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Нидерландский канал B/R Sports on Max включил в топ-4 лучших спортсменов минувшей недели 25-летнего популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающего в «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции разыгрывающего защитника, Луку Дончича и звёздного игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ), капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Также в четвёрку лучших канал включил американскую футболистку Джейден Шоу, которая выступает в Национальной женской футбольной лиге (NWSL) за команду из Северной Каролины на позициях нападающего и атакующего полузащитника. И 33-летнего бывшего чемпиона мира AEW рестлера Адама Пейджа.

Фото: Аккаунт Sports on Max в X (ранее Twitter)

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