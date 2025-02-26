«В нём проснулся зверь». Инсайдер — о реакции Дончича на информацию о проблемах с весом

Североамериканский инсайдер и журналист Дэйв Макменамин рассказал о реакции 25-летнего словенского разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича на информацию о его проблемах с лишним весом.

«Источник сообщил мне, что вчера Лука как обычно вёл себя на тренировке: улыбался, соревновался и веселился. Ещё один игрок «Лейкерс» выразил мнение, что с Лукой всё будет в порядке [во время первой игры с «Даллас Маверикс»]. Он отметил: «Очевидно, что это будет немного странный опыт, если учесть, что обмен состоялся всего около трёх недель назад и ему предстоит играть против своих бывших товарищей по команде. Но я действительно верю, что Лука находится в хорошей форме».

Дориан Финни-Смит, который играл с Дончичем в «Далласе», а теперь и в «Лос-Анджелесе», заявил, что знает, как сильно он будет рад вернуться. Поэтому, как его товарищ по команде, хочет, чтобы Дончич знал, что вся раздевалка будет его поддерживать.

А что касается того, испытывал ли Лука негативные эмоции из-за некоторых высказываний, которые были сделаны в его адрес по пути из «Далласа» — комментариев о его весе и физической форме, — мне сообщили, что источник, близкий к нему, сказал: «В нём проснулся зверь». Услышав некоторые из этих замечаний, он почувствовал, как его мотивация возросла», — приводит слова Макменамина портал Fadeaway World.