Тренер Тейтума назвал Джейсона одним из величайших баскетболистов в истории

Персональный тренер форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума Дрю Хэнлен высказался о своём подопечном.

«Я считаю, что в 26 лет у него уже резюме будущего члена Зала славы. Он ещё даже не достиг своего пика. Мы сейчас следим за одним из величайших баскетболистов в истории. Когда он завершит карьеру, его назовут лучшим игроком всех времён в НБА», — приводит слова Хэнлена Sportskeeda.

Тейтум выступает в североамериканской лиге с 2017 года после того, как «Селтикс» выбрали Джейсона под третьим номером на драфте. В сезоне-2023/2024 «Бостон» стал чемпионом лиги, обыграв в финале «Даллас Маверикс» со счётом 4-1.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Джейсон принял участие в 54 играх. В среднем за матч Тейтум набирает 26,8 очка, делает 8,8 подбора, а также отдаёт 5,7 передачи и совершает 1,2 перехвата.