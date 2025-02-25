Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер Тейтума назвал Джейсона одним из величайших баскетболистов в истории

Тренер Тейтума назвал Джейсона одним из величайших баскетболистов в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Персональный тренер форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума Дрю Хэнлен высказался о своём подопечном.

«Я считаю, что в 26 лет у него уже резюме будущего члена Зала славы. Он ещё даже не достиг своего пика. Мы сейчас следим за одним из величайших баскетболистов в истории. Когда он завершит карьеру, его назовут лучшим игроком всех времён в НБА», — приводит слова Хэнлена Sportskeeda.

Тейтум выступает в североамериканской лиге с 2017 года после того, как «Селтикс» выбрали Джейсона под третьим номером на драфте. В сезоне-2023/2024 «Бостон» стал чемпионом лиги, обыграв в финале «Даллас Маверикс» со счётом 4-1.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Джейсон принял участие в 54 играх. В среднем за матч Тейтум набирает 26,8 очка, делает 8,8 подбора, а также отдаёт 5,7 передачи и совершает 1,2 перехвата.

Материалы по теме
Джейсон Тейтум: соответствую всем критериям для того, чтобы быть главным лицом НБА
Комментарии
Новости. НБА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android