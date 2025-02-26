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Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас Маверикс, результат матча 26 февраля 2025, счет 107:99, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Трипл-дабл Дончича и дабл-дабл Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас»
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 107:99.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник гостей Кайри Ирвинг — на его счету 35 очков, семь подборов и четыре ассиста. 40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 27 очков и 12 подборов а также три результативных паса. У атакующего защитника калифорнийцев Луки Дончича трипл-дабл — 19 очков, 15 подборов и 12 ассистов.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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