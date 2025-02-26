Трипл-дабл Дончича и дабл-дабл Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас»

В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 107:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник гостей Кайри Ирвинг — на его счету 35 очков, семь подборов и четыре ассиста. 40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 27 очков и 12 подборов а также три результативных паса. У атакующего защитника калифорнийцев Луки Дончича трипл-дабл — 19 очков, 15 подборов и 12 ассистов.