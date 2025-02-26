«Голден Стэйт» разгромил «Шарлотт» с разницей в 36 очков. У Карри и Батлера — лишь 21 очко

В ночь с 25 на 26 февраля мск на «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:92.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился багамский защитник Бадди Хилд, в активе которого 16 очков, два подбора и одна передача. Звёздные игроки «Уорриорз» Стефен Карри и Джимми Батлер набрали 15 и 6 очков соответственно.

У гостей больше всех очков набрал защитник Кей Джей Симпсон, на счету которого 16 очков, шесть подборов и две передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт» в гостях встретится с «Орландо Мэджик» 28 февраля, а «Шарлотт» сыграет на выезде с «Даллас Маверикс» также 28 февраля.

Крупнейший разгром в истории НБА: