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Голден Стэйт Уорриорз — Шарлотт Хорнетс, результат матча 26 февраля 2025, счёт 128:92, регулярный чемпионат НБА — 2024/2025

«Голден Стэйт» разгромил «Шарлотт» с разницей в 36 очков. У Карри и Батлера — лишь 21 очко
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:92.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
128 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 16, Грин - 15, Карри - 15, Пэйтон II - 14, Муди - 13, Нокс - 12, Подзиемски - 10, Пост - 8, Батлер - 6, Rowe - 6, Спенсер - 6, Луни - 4, Сантос - 3, Джексон-Дэвис, Collins
Шарлотт Хорнетс: Симпсон - 16, Карри - 14, Уильямс - 12, Мур - 12, Бриджес - 9, Бо - 9, Смит - 9, Грин - 6, Диабате - 5, Нуркич, Окоги, Пэйтон, Гибсон

В составе победителей наибольшей результативностью отметился багамский защитник Бадди Хилд, в активе которого 16 очков, два подбора и одна передача. Звёздные игроки «Уорриорз» Стефен Карри и Джимми Батлер набрали 15 и 6 очков соответственно.

У гостей больше всех очков набрал защитник Кей Джей Симпсон, на счету которого 16 очков, шесть подборов и две передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт» в гостях встретится с «Орландо Мэджик» 28 февраля, а «Шарлотт» сыграет на выезде с «Даллас Маверикс» также 28 февраля.

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