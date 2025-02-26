Результаты игрового дня НБА 26 февраля
Поделиться
В ночь с 25 на 26 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 26 февраля:
«Торонто Рэпторс» – «Бостон Селтикс» – 101:111;
«Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» – 82:122;
«Мемфис Гриззлиз» – «Финикс Санз» – 151:148 ОТ;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 109:103;
«Хьюстон Рокетс» – «Милуоки Бакс» – 100:97;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Даллас Маверикс» – 107:99;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Шарлотт Хорнетс» – 128:92.
НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Барретт - 22, Барнс - 21, Дик - 12, Куикли - 10, Буше - 8, Агбаджи - 8, Уолтер - 6, Шид - 6, Могбо - 4, Робинсон - 4, Темпл, Пёлтль
Бостон Селтикс: Браун - 24, Уайт - 22, Притчард - 20, Тейтум - 19, Хозер - 10, Кета - 8, Крэйг - 4, Уолш - 2, Шейерман - 2, Холидэй, Порзингис, Дэвисон, Тиллман, Хорфорд
НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
82 : 122
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Вагнер - 19, Колдуэлл-Поуп - 9, Картер - 9, Энтони - 6, Куин - 4, Блэк - 2, Айзек - 2, Хьюстан - 2, Ховард - 2, Битадзе - 1, Джозеф, Харрис, Да Силва
Кливленд Кавальерс: Джером - 20, Страс - 17, Мобли - 17, Хантер - 17, Митчелл - 11, Аллен - 8, Окоро - 8, Меррилл - 5, Уэйд - 5, Грин - 4, Тайсон - 4, Портер - 2, Томпсон - 2, Томлин - 2
НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
151 : 148
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 29, Джексон - 28, Бейн - 25, Уэллс - 19, Альдама - 17, Кларк - 14, Иди - 8, Кеннард - 6, Уильямс Мл. - 5, Пиппен Мл., Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар
Финикс Санз: Букер - 28, Дюрант - 26, Бил - 24, Бол - 23, Аллен - 21, О'Нил - 10, Пламли - 7, Ричардс - 6, Джонс - 3, Данн, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Вашингтон Мл., Мицич
НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Уильямсон - 18, Макколлум - 13, Хоукинс - 12, Мисси - 10, Браун - 8, Маткович - 8, Альварадо - 7, Олиник - 6, Ривз - 3, Джонс, Робинсон-Эрл
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 20, Фокс - 15, Барнс - 15, Пол - 12, Сохан - 12, Джонсон - 11, Бийомбо - 10, Касл - 4, Шампани - 2, Мамукелашвили - 2, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм
НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 97
Милуоки Бакс
Милуоки
Хьюстон Рокетс: Грин - 25, Шенгюн - 23, Брукс - 16, Смит II - 13, Исон - 12, Томпсон - 9, Грин - 2, Холидей, Ландейл, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Уильямс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Лиллард - 22, Лопес - 12, Грин - 12, Кузма - 9, Принс - 6, Трент-мл. - 5, Портер - 4, Симс, Ливингстон, Портис, Роллинз, Роббинс, Смит, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли
НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
128 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 16, Грин - 15, Карри - 15, Пэйтон II - 14, Муди - 13, Нокс - 12, Подзиемски - 10, Пост - 8, Батлер - 6, Rowe - 6, Спенсер - 6, Луни - 4, Сантос - 3, Джексон-Дэвис, Collins
Шарлотт Хорнетс: Симпсон - 16, Карри - 14, Уильямс - 12, Мур - 12, Бриджес - 9, Бо - 9, Смит - 9, Грин - 6, Диабате - 5, Нуркич, Окоги, Пэйтон, Гибсон
Комментарии
- 26 февраля 2025
-
09:39
-
09:20
-
08:41
-
08:30
-
08:24
-
00:15
- 25 февраля 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:21
-
22:52
-
22:33
-
21:24
-
20:23
-
19:32
-
19:03
-
18:59
-
18:16
-
15:42
-
15:15
-
14:12
-
13:27
-
12:49
-
11:55
-
10:23
-
09:40
-
09:20
-
00:27
- 24 февраля 2025
-
23:47
-
23:09
-
22:50
-
22:38
-
22:34
-
21:43
-
21:37
-
21:19