В ночь с 25 на 26 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 февраля:

«Торонто Рэпторс» – «Бостон Селтикс» – 101:111;

«Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» – 82:122;

«Мемфис Гриззлиз» – «Финикс Санз» – 151:148 ОТ;

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 109:103;

«Хьюстон Рокетс» – «Милуоки Бакс» – 100:97;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Даллас Маверикс» – 107:99;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Шарлотт Хорнетс» – 128:92.

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