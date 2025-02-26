Статистика Луки Дончича в первом матче с «Далласом» после обмена

Утром 26 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Это была первая игра словенского разыгрывающего «озёрников» Луки Дончича со своей бывшей командой. Спортсмен перешёл в калифорнийский клуб из техасской команды в результате громкого обмена в начале февраля этого года.

В первом же матче с «Далласом», который закончился со счётом 107:99 в пользу «Лос-Анджелеса», Лука оформил трипл-дабл. На счету разыгрывающего 19 очков, 15 подборов и 12 результативных передач. Также в его активе три перехвата. Словенец провёл на паркете более 35 минут.

Главные новости дня: