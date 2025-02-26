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Марио Хезонья — об отстранении российских команд от Евролиги: всех вернуть. Хватит с этим

Марио Хезонья — об отстранении российских команд от Евролиги: всех вернуть. Хватит с этим
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Экс-игрок УНИКСа хорватский форвард Марио Хезонья, ныне выступающий за мадридский «Реал», рассказал, следит ли он за Единой лигой ВТБ и высказался о возвращении российских команд в Евролигу.

«Слежу ли за турниром и особенно за результатами УНИКСа? Да, да, я недавно смотрел – они были первыми. Конечно, это не так важно, потому что каждую неделю всё меняется: то ЦСКА на первом месте, то «Зенит». Это невероятно сильные команды. Также «Локомотив-Кубань». Я слежу за лигой, потому что там Пера, там Миле (Велимир Перасович и Милан Каракас, главный тренер и ассистент главного тренера. — Прим. «Чемпионата»), мои бывшие товарищи по команде.

Отсутствие российских команд в Евролиге? Всех вернуть. Хватит с этим. Всех вернуть. Они поднимают уровень баскетбола, уровень спорта. В конце концов, я полностью согласен с Димитрисом Итудисом – баскетбол должен нас объединять. Нам нужно сосредоточиться на баскетболе и на спорте. Всех вернуть», — сказал Хезонья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Гуриным.

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