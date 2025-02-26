Экс-футболист сборной СССР Пономарёв ответил, что в РФ популярнее — баскетбол или хоккей

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мыслями о популярности различных видов спорта в России. По мнению Пономарёва, наибольший интерес у российских любителей спорта вызывает футбол, на втором месте по популярности среди болельщиков баскетбол, а замыкает топ-3 хоккей. Недавно компания Mediascope по заказу РФС провела исследование, которое показало, что футбол остаётся лидером по уровню зрительского интереса. 40% опрошенных интересовались футболом за последние шесть месяцев, по 27% — хоккеем и фигурным катанием, 23% — фитнесом/бегом, 14% — биатлоном, 11% — лыжами.

«Я и не сомневался в том, что футбол — самый популярный вид спорта в стране. Это хоккеисты всё время хорохорились, что они самые популярные. Да практически любого спроси, какой вид спорта он любит, и он ответит, что футбол. На втором месте по популярности у нас, считаю, баскетбол, а на третьем — хоккей. И меня удивляет, что баскетбола нет в этом списке на ведущих позициях. Видно же, что залы на баскетбольных матчах всегда битком. Игра-то очень зрелищная, интрига всегда есть», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

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