«Не хочу никого обидеть». Марио Хезонья высказался о нынешнем уровне Единой лиги

Экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья, ныне выступающий за мадридский «Реал», поделился мыслями о нынешнем уровне Единой лиги. По мнению хорватского форварда, наряду с чемпионатом Испании Единая лига является одним из лучших турниров.

«Он потрясающий. Конечно, когда я там играл, возможно, потому что мы выступали в Евролиге, составы были немного сильнее. Не хочу никого обидеть, но для меня это однозначно – вместе с испанской – одна из лучших лиг», — сказал Хезонья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Гуриным.

Ранее Марио дал комментарий по поводу отстранения российских команд от Евролиги.

Главные новости дня: