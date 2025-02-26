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«Не хочу никого обидеть». Марио Хезонья высказался о нынешнем уровне Единой лиги

«Не хочу никого обидеть». Марио Хезонья высказался о нынешнем уровне Единой лиги
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Экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья, ныне выступающий за мадридский «Реал», поделился мыслями о нынешнем уровне Единой лиги. По мнению хорватского форварда, наряду с чемпионатом Испании Единая лига является одним из лучших турниров.

«Он потрясающий. Конечно, когда я там играл, возможно, потому что мы выступали в Евролиге, составы были немного сильнее. Не хочу никого обидеть, но для меня это однозначно – вместе с испанской – одна из лучших лиг», — сказал Хезонья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Гуриным.

Ранее Марио дал комментарий по поводу отстранения российских команд от Евролиги.

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