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Лука Дончич высказался о первом матче с «Далласом» после обмена в «Лейкерс»

Лука Дончич высказался о первом матче с «Далласом» после обмена в «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со своей бывшей командой «Даллас Маверикс». Встреча с «Далласом» стала для словенца первой с тех пор, как он стал игроком калифорнийского клуба.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли

«Не знаю, как это объяснить. Думаю, в первой и во второй четверти я не понимал, что происходит. Всё было просто по-другому. Не могу объяснить. Я был очень взволнован, знаете, как это бывает. Сегодня я ничего не смог сделать. Просто рад, что мы одержали победу. Не могу дождаться, чтобы лечь спать», — сказал Дончич на канале Bleacher Report в YouTube.

В матче с «Маверикс» на счету Дончича 19 очков, 15 подборов и 12 результативных передач.

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