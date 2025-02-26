Перешедший в «Реал» Марио Хезонья высказался о российских фанатах

Экс-форвард УНИКСа Марио Хезонья, в настоящий момент выступающий за мадридский «Реал», высказался о российских болельщиках.

«Я очень ценю поддержку российских болельщиков, когда я там играл. Они действительно стали для меня огромным стимулом. Меня поразило, насколько тепло они ко мне относились. Меня хорошо принимали не только в Казани, но и в Москве, в Краснодаре, везде, где я играл. Я очень, очень это ценю и надеюсь, что они продолжат поддерживать баскетбол. Желаю им всего наилучшего – как национальной команде, так и Лиге ВТБ», — сказал Хезонья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Гуриным.

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