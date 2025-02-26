«Не хотелось бы продолжать». Гомельский ответил на вопрос по поводу Эмбиида и Джорджа

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида и лёгкого форварда команды Пола Джорджа. У Гомельского поинтересовались, представляют ли Эмбиид и Джордж хоть какую-то ценность и нужно ли их обменять.

«Представьте себе, что Пол Джордж, Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид в сезоне вместе провели бы не 15 матчей, а 50. И результат, возможно, был бы другим. Не хотелось бы продолжать. Я наблюдаю за реальными событиями, а не за предполагаемыми», — ответил Гомельский.

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