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О’Нил ответил, как повёл бы себя на месте Дончича по отношению к «Далласу» после обмена

О’Нил ответил, как повёл бы себя на месте Дончича по отношению к «Далласу» после обмена
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Прославленный центровой НБА Шакил О’Нил поставил себя на место словенского разыгрывающего Луки Дончича, который был недавно обменян из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я бы заготовил несколько вульгарных и отборных слов. Да, это бизнес, но его нужно вести правильно. Менять игрока без его ведома… обмен того, кто думал, что станет таким же, как Дирк Новицки, лицом команды, нельзя назвать очень хорошим бизнесом. Так что я бы заготовил на его месте несколько вульгарных и изысканных словечек, а потом набрал бы, по крайней мере, 50 очков. После этого можно было двигаться дальше. Но тот факт, что Лука Дончич всё ещё смеялся и дурачился со своими товарищами по команде, говорит, что он переносит ситуацию спокойнее, чем мы думаем», – сказал Шакил в эфире TNT.

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