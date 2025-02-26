Шестикратная олимпийская чемпионка Дайана Таурази объявила о завершении карьеры

Прославленная американская баскетболистка Дайана Таурази объявила о завершении карьеры. Об этом решении она рассказала в интервью Time.

«Морально и физически у меня просто больше нет сил. Наверное, это лучший способ, которым я могу это описать. Я насытилась, но счастлива», — сказала Дайана.

Таурази является трёхкратной чемпионкой женской НБА (WNBA) и шестикратной чемпионкой Евролиги. В 2009 году была признана самым ценным игроком WNBA. Кроме того, она шесть раз выигрывала олимпийское золото в составе сборной США и ещё три раза побеждала на чемпионатах мира. В настоящий момент Дайане 42 года.

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