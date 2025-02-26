Андреас Пистиолис сравнил популярность баскетбола и хоккея в России

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о популярности баскетбола в Российской Федерации. Недавно компания Mediascope по заказу РФС провела исследование, которое показало, что футбол остаётся лидером по уровню зрительского интереса. 40% опрошенных интересовались футболом за последние шесть месяцев, по 27% — хоккеем и фигурным катанием, 23% — фитнесом/бегом, 14% — биатлоном, 11% — лыжами.

«Почему баскетбол не так сильно популярен в России? Футбол — спорт номер один абсолютно везде. В каких-то странах баскетбол занимает второе место, а где-то – нет. Мне кажется, что в России другие традиции, всё дело в этом. Особенно если пытаться сравнивать ещё и с хоккеем. Хоккей вообще существует не во всех странах, но в России он есть, и он просто на невероятном уровне: у вас всегда были и есть игроки очень высокого уровня, всегда были очень серьёзные хоккейные традиции.

Но, на мой взгляд, баскетбол в России достаточно популярен. У нас очень много болельщиков. Мне кажется, что в этом вопросе всё достаточно неплохо. Россия настолько большая страна, что может поддерживать не один, а два, три, четыре или даже больше видов спорта на высочайшем уровне», — приводит слова Пистиолиса Legalbet.

Российские баскетболисты за рубежом: