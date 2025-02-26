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«Воспитательные беседы не дали результата». Президент «Пари НН» — об уходе Зака Наталла

«Воспитательные беседы не дали результата». Президент «Пари НН» — об уходе Зака Наталла
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Атакующий защитник Зак Наталл покинул «Пари Нижний Новгород». Об этом информирует пресс-служба команды. С комментарием выступил и президент клуба Сергей Панов.

«Да, действительно Зак уезжает из «Нижнего Новгорода». Он очень ярко играл до последних игр и некоторое время назад получил очень заманчивое предложение от китайского клуба. Воспитательные беседы не дали результата. Желание уехать у него было очень большое. В итоге сложных переговоров получилось согласовать условия», — сказал Панов.

В 28 матчах нынешнего сезона Единой лиги ВТБ американец в среднем набирал 16,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,7 передачи.

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